ضبط 87 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق دمياط

كثفت مديرية التموين بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملات تموينية استهدفت عددًا من المحال التجارية والأسواق والمخابز.



وأسفرت الحملات عن تحرير 87 محضر مخالفات للمخابز لنقص وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وتحرير 101 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية وإدارة المنشأة بدون ترخيص.



كما تم تحرير 6 محاضر لمستودعات الغاز، لعدم الإعلان عن الأسعار المقررة، والبيع بأسعار تزيد عليها.



من جانبه، أكد سمير عثمان، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هذه الحملات جاءت تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز ومستودعات الغاز؛ للتأكد من توافر السلع التموينية، والأساسية بنطاق المحافظة.