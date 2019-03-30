رئيس "كفر شكر" يطلق مبادرة لتطوير وتجميل الشوارع

أكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إطلاق مبادرة لتطوير وتجميل وتشجير شوارع وحدائق المدينة لخدمة الأهالى بالمنظر الجمالي والبيئة النظيفة التى تشعر المواطنين بالراحة فى جميع تحركاتهم.



وقال رئيس المركز فى تصريح لـ "الدستور" إنه سيتم تنظيم ملتقى للشباب والمواطنين المهتمين بالعمل العام يوم، الخميس المقبل، داخل ديوان عام المجلس بهدف مناقشة، وتلقى اقتراحات من شأنها الارتقاء بالمدينة وتحسين الخدمات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فى التواصل وحل مشاكل المواطنين فى شتى المجالات طبقا للقانون.



وأوضح أنه تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية الخاصة برصف شوارع المدينة والانتهاء من توصيل جميع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغاز.