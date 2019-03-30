ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكابلات الهوائية في البساتين
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج كابلات هوائية لأعمدة الإتصالات المحمولة بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من مستلزمات إنشاء أعمدة الإتصالات قدرها (331 كابل – 71 فلنش – 69 مروحة 0 154 كابكتور – 34 مفتاح – 72 وحدة وصلات – 10 جهاز وصلات – 197 وحدة ترانزستور – 52 وحدة توزيع – 62 وحدة تهوية – 27 وصلة كابل – 26 وحدة كهرباء – 9 كالون – 46 وش كوابل).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الجهود فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة.