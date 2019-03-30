شرطة التموين تضبط 13 قضية اسطوانات بوتاجاز
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 13 قضية اسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (491 اسطوانة بوتاجاز) في السوق السوداء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الجهود فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة.