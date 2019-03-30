الأردن والعراق يبحثان توحيد المواقف حيال تحديات الأمة العربية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس العراقي برهم صالح، في تونس اليوم السبت، سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه تم خلال اللقاء الذي يعقد، قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية.



وشدد الزعيمان الأردني والعراقي على ضرورة البناء على القمة الثلاثية التي جمعت الأردن ومصر والعراق الأسبوع الماضي، لجهة تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في المجالات كافة، وبما يخدم مصالحها ومصالح الأمة العربية.



وأكد العاهل الاردني وقوف الأردن إلى جانب العراق، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار.



وتناول اللقاء عددا من القضايا والتحديات التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



كما تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى استعراض جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

