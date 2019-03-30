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عالم
السبت 30/مارس/2019 - 09:32 م

تدمير مقرات داعش غرب نينوي بشكل الكامل

تدمير مقرات داعش
dostor.org/2572921

أعلن مصدر أمني عراقي تدمير مقرات تنظيم (داعش) الإرهابي في صحراء الحضر غرب محافظة نينوي بشكل الكامل.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة عن مصدر في شرطة المحافظة - لم تسمه - القول إن قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمدينة الموصل تحت قيادة العمليات الخاصة الثانية داهمت مقرات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الحضر غرب نينوى ودمرها بشكل كامل.

وكانت خلية مكافحة المتفجرات العراقية قد أعلنت - مؤخرا - تفكيك 45 لغما بعملية مسح وتطهير شرق محافظة نينوي.

يشار إلى أن القوات الأمنية في محافظة نينوى تعلن بين فترة وأخرى عن تدمير العديد من مقرات "داعش" إضافة إلى مقتل واعتقال العديد من عناصر التنظيم بحملات دهم وتفتيش مختلفة.

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