كين يمنح يوفنتوس فوزا صعبا على إمبولي العنيد

هز مويس كين الشباك بعد ثلاث دقائق من مشاركته كبديل ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه إمبولي المتعثر اليوم السبت بعدما أطلقت جماهير صاحب الأرض صيحات الاستهجان ضد فريقها متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وعانى يوفنتوس، الذي لعب بدون كريستيانو رونالدو بعد إصابته في الفخذ في تعادل البرتغال 1-1 مع صربيا يوم الاثنين وتعرض باولو ديبالا لإصابة في الإحماء قبل المباراة، لكسر صمود الفريق الضيف إلى أنه هز كين الشباك في الدقيقة 72.



وأرسل جيورجيو كيليني تمريرة طويلة وهيأها ماريو مانزوكيتش بضربة رأس إلى كين البالغ عمره 19 عاما ليضعها في مرمى إمبولي.



وكان إمبولي الطرف الأفضل في الشوط الأول وأغضب جماهير يوفنتوس وكاد رادي كرونيتش أن يمنح الفريق الضيف تقدما مفاجئا في مناسبتين.



ويملك يوفنتوس 78 نقطة متقدما بفارق 18 نقطة على نابولي الذي يحل ضيفا على روما غدا الأحد.



ويأتي إمبولي في المركز 17 وله 25 نقطة متقدما بنقطة واحدة ومركز واحد على منطقة الهبوط.