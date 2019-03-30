محمد الباز يكشف اعترافين للسيسي عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى بوعده، واتفاقه مع المصريين، عندما طلب منهم الصبر وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الرئيس عندما طلب من المصريين أن يتحملوا، لم يطلب التحمل في المطلق إلى يوم القيامة، واليوم تتويج لشجاعة الرئيس وتحمل الشعب المصري، تتويج لنجاح قرارات اتخذها الرئيس بجرأة وشجاعة".

وأردف الباز: "الحياة لا تبنى إلا بالجرأة والإقدام على التجريب، وهذه الإجراءات تأخرت، إلى أن أصبح لدينا رئيس جرئ جدًا، اتخذ إجراءات لم يجرؤ أحد على اتخاذها، لأنها إجراءات موجعة جدًا".

وأشار إلى أن الرئيس اعترف أن الإجراءات ما كانت تتم لولا أن تحمل الناس، وأنهم لو رفضوا لكانت الحكومة تراجعت، كما كشف الرئيس أنه أثناء مناقشة قرار اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قال للمجموعة: "ممكن نعبر بهذه الإجراءات نهر واحتمال ننجح، لكن لو آخرنها هيبقى على الدولة تعبر بحر ولن تنجح".

وكان الرئيس أصدر خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، عدة قرارات خاصة بزيادة الأجور والعلاوات، والمعاشات، كما وجه بإصدار تشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، واقترح إجراء مسح شامل للسيدات عن الإصابة بمرض السرطان.