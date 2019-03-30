مايا مرسي: السيسي يسير بين المصريين جابرا للخواطر

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات المصريات اليوم، مشيرة إلى أن هذا اليوم أصبح يومًا تاريخيا في مصر ليس فقط لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمهات المثاليات، ولكن لحزمة القرارات المالية التي اتخذها لتحسين الأجور والمعاشات.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أكثر ما أسعدها خلال حفل التكريم اليوم هو مطالبة الرئيس لوزيرة الصحة، بدراسة إجراء مسح شامل لسيدات مصر، للكشف عن الإصابة بسرطان الثدي.

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير جابرا للخواطر بين المصريين، وكل من يتتبع ظهور الرئيس في الاحتفالات العامة، يجده جابرا للخواطر مع الجميع وليس مع المرأة وحدها.