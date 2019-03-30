التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة في أجور موظفي الدولة

كشف منشور رسمي حصلت "الدستور" على نسخة منه، تفاصيل الزيادات الجديدة في أجور موظفي الدولة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، وذلك تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا 1200 جنيه.



وأوضح المنشور أن زيادة أجور العاملين بالدرجة السادسة من 1850 إلى 2150 جنيه والدرجة الخامسة من 1870 إلى 2200 جنيه والدرجة الرابعة من 1890 إلى 2400 جنيه.



كما تقرر زيادة أجور الدرجة الثالثة من 2040 إلى 2600 جنيه، والدرجة الثانية من 2600 إلى 3000 جنيه والدرجة الأولى من 2850 إلى 3500 جنيه، مدير عام من 3000 إلى 4000 جنيه، والدرجة العالية من 3200 إلى 5000 جنيه، والدرجة الممتازة من 4600 إلى 7000 جنيه.