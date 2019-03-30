محمد الباز: السيسي حوّل الاحتفالات البروتوكولية لقرارات ثورية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه كان من الممكن الاكتفاء اليوم بمشهد تكريم المرأة، والحديث عن أنها عصب البيت والحياة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي فضل الوضوح وأن يتحدث الناس عن المشاكل.

وأشاد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، باقتراح الرئيس على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إجراء مسح شامل على مستوى الجمهورية عن مرض سرطان الثدي، والذي يعتبر ثاني سبب لوفاة السيدات.

وعقب الباز: "تولد الأمر من كلمة فتقدم باقتراح لوزيرة الصحة، والتي أجابت بتقديم مشروع للمسح قريبًا".

وأردف: "هذه ليست احتفالات بروتوكولية للكلام الإنشائي، والرئيس كان على أعلى درجات الوعي والذكاء ليعلن القرارات اليوم، ولا يترك الناس أسرى للشائعات، فقطع بما قاله الطريق على شائعات كثيرة، ومحاولات استقطاب مصريين".

ووصف الباز، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها اليوم، في الاحتقال العظيم بالمرأة المصرية، بأنها تمثل ثورة جديدة.

وكان الرئيس أصدر عدة قرارات خاصة بزيادة الأجور والعلاوات، والمعاشات، كما وجه بإصدار تشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، واقترح إجراء مسح شامل للسيدات عن الإصابة بمرض السرطان.