العين يعبر الفجيرة ويعزز وصافته للدوري الإماراتي

عزز فريق العين موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي للمحترفين) لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه الفجيرة 2 1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة وحقق فريق دبا الفجيرة فوزه الثاني في الموسم الحالي وفاز على ضيفه النصر 2.1



وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز الوصل على ضيفه الظفرة 2.1وعلى استاد هزاع بن زايد، تقدم تسوكاسا شيوتاني بهدف للعين في الدقيقة 14 ثم أضاف روبن ريبيرو الهدف الثاني في الدقيقة.59 وتكفل إبراهيم خميس المسماري بتسجيل الهدف الوحيد لفريق الفجيرة في الدقيقة.77



ورفع العين رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط خلف الشارقة المتصدر، وتوقف رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.



وعلى ملعب دبا الفجيرة، تقدم ياسين البخيت بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 ثم أضاف البرازيلي ديوجو فارياس أكوستا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة.42



وتكفل البرازيلي سيرجيو دوترا جونيور بتسجيل الهدف الوحيد للنصر في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



الفوز رفع رصيد دبا الفجيرة إلى ثمان نقاط في المركز الأخير وتوقف رصيد النصر عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.