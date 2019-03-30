الأهلي يتأهل للدور نصف النهائي من الدوري الممتاز لكرة السلة

تأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة بفوزه على نظيره الهلال بنتيجة 76 - 79، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.



واحتكم الفريقان للمواجهة الثالثة بعد فوز الأهلي في اللقاء الأول بنتيجة 80 - 77، وفوز الهلال في اللقاء الثاني 68 - 61.



وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي في الـ 4 من شهر شعبان المقبل بمواجهتين تجمع أحد بنظيره النصر، والفتح مع الأهلي، فيما تقام الجولتين الثانية والثالثة يومي 6 و7 من الشهر نفسه.



وسيحدد الاتحاد السعودي لكرة السلة لاحقًا مكان إقامة الدور نصف النهائي ومباريات النهائي.

