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رياضة
السبت 30/مارس/2019 - 08:31 م

بطولة السعودية: الشباب يستعيد المركز الثالث

بطولة السعودية: الشباب
وكالات
dostor.org/2572885

استعاد الشباب المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه أحد 2-1 السبت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي سيبا جونيور (18) والغامبي أبو بكر تراولي (36) هدفي الشباب، وماجد هزازي (21) هدف أحد.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة واستعاد المركز الثالث بفارق نقطة عن التعاون الذي تغلب الخميس على الوحدة 1-صفر، فيما اقترب أحد من الهبوط بعدما توقف رصيده عن 15 نقطة في المركز الأخير.

وكان الشباب هو الطرف الأفضل والأخطر خلال الشوط الأول، وتمكن من افتتاح التسجيل بواسطة البرازيلي سيبا جونيور الذي استقبل كرة من عبد المجيد الصليهيم لعبها قوية في سقف المرمى (18).

وبعد ثلاث دقائق، أدرك أحد التعادل عندما تصدى الحارس التونسي فاروق بن مصطفى لكرة قوية قبل أن تعود وتجد ماجد هزازي الذي لعبها قوية داخل المرمى.

ومن هجمة منسقة، استعاد الشباب التقدم عن طريق تراولي الذي ارتقى لكرة عرضية ولعبها برأسه على يسار عبد الله العويشير (36).

وفي الشوط الثاني، أضاع أحد هدفًا محققًا عندما واجه محمد الضو المرمى ولعب الكرة في احضان فاروق بن مصطفى (55).

وأكمل أحد المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أشهر الحكم المجري فيكتور كاساي البطاقة الحمراء لمدافعه ماجد هزازي قبل ان يحتسب له في الوقت بدل الضائع ركلة جزاء أطاح بها الجزائري كارل مجاني بجانب القائم.

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