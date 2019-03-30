الجيش الجزائرى يحذر من أى مقترحات تمس القوات المسلحة

حذر الجيش الجزائري، في بيان شديد اللهجة، اليوم السبت، من تبني أي مقترحات سياسية في الأزمة الحالية لا تتماشى مع الدستور وتمس القوات المسلحة، مؤكدا أن هذا "خط أحمر".



وترأس الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش اليوم، اجتماعا بمقر أركان الجيش، في حضور قادة من القوات المسلحة، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.



وشدد الفريق صالح على ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، مؤكدا أن هذا الحل هو الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.