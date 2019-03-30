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ماجد حبته
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غلمان «موزة» فى تونس

ماجد حبته
ماجد حبته
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سيطرة المال الفاسد على السياسة والإعلام فى تونس، الشقيقة، جعل عددًا ممّن يتصدرون المشهد السياسى هناك، بلا أفكار أو برامج، وغير معنيين بتقديم إجابات عن الأسئلة التى يطرحها الشعب بشأن الفقر، البطالة، التعليم، الصحة، التنمية، والعلاقات الدولية. وبقليل من المتابعة، ستكتشف أن دور هؤلاء يتلخص فى طرح مضامين مدفوعة الثمن.
الواقع يقول إن الشعب التونسى محكوم بـ«الحديد والنار»، وإن تسع حكومات تولت زمام البلاد، لم تتمكن من علاج المشكلات المتزايدة. وفى مقابل «التطبيل» الدولى، وتصفيق المغيبين، كانت هناك شواهد كثيرة على الأرض تؤكد أن تونس تحولت إلى دولة مافيا. وأن غالبية مشروعاتها تدار بالفساد. وزاد الطين بللًا وتحول إلى «روبة» أو «خيبة بالويبة» اعتماد الأحزاب، فى تمويلها، على المال الفاسد، الذى أتاح للمشبوهين والفاسدين، المنصف المرزوقى وغلامه عماد الديلمى وأمثالهما، أن يكونوا جزءًا من تركيبة الحكم، وفاعلين سياسيين تحركهم أجهزة مخابرات دُول، عبر الأستاذة «موزة» أو «العائلة الضالة» التى تحكم قطر بالوكالة. وعليه، لا غرابة، فى أن يقوم هؤلاء الغلمان، من حين لآخر، بالهجوم على مصر.
عماد الدائمى، هرب من تونس سنة ١٩٩١، وحصل سنة ١٩٩٦ على اللجوء السياسى فى فرنسا. وهناك اختاره المنصف المرزوقى أمينًا عامًا لـ«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذى تأسس سنة ٢٠٠١، ولم يصبح حزبًا شرعيًا إلا فى ٨ مارس ٢٠١١، وخاض انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى، وفاز بـ٢٩ مقعدًا من إجمالى ٢١٧ مقعدًا، ليحل ثانيًا فى الترتيب بعد أن اقتنص «إخوان تونس» أو حركة النهضة ٨٩ مقعدًا. ومع أن المرزوقى، كان يدعى أن توجهه «علمانى حداثى معتدل»، وكان ينادى بضرورة فصل الدين عن الدولة، إلا أنه تحالف مع «الإخوان» فى إطار ما سموه بـ«تحالف الترويكا»، وفى المقابل اختاره أعضاء المجلس، فى ١٢ ديسمبر ٢٠١١، رئيسًا للجمهورية، واصطحب معه غلامه، الدائمى، رئيسًا للديوان.
فى حكومة حمادى الجبالى، التى تشكلت فى ٢٤ ديسمبر، كان «المؤتمر» بين الأحزاب المكونة لـ«تحالف الترويكا»، وكان نصيبه ٤ وزراء، صاروا ٣ فقط فى حكومة على العريض. وفى انتخابات مجلس النواب، التى جرت فى أكتوبر ٢٠١٤، لم يحصل الحزب إلا على ٢٪ من إجمالى عدد الأصوات تمت ترجمتها إلى ٤ مقاعد. وعليه، كان طبيعيًا أن يؤسس المرزوقى، بعد هزيمته فى انتخابات الرئاسة، حزبًا جديدًا، فى ديسمبر ٢٠١٥، حزب «حراك تونس الإرادة». وعلى الفور قام غلامه عماد الدائمى، الأمين العام لـ«حزب المؤتمر»، بإنهاء الوجود القانونى للحزب القديم، وإعلان اندماجه مع الحزب الجديد!.
للمذكور شقيقان، الأول هو منير الدائمى، مدير معهد الجزيرة للإعلام «مركز الجزيرة للتدريب والتطوير سابقًا»، ويقيم فى قطر، والثانى هو عبدالمنعم الدائمى، كان مديرًا لفرع منظمة الإغاثة الإسلامية فى تونس، ويرأس جمعية «تونس الخيرية» وهى جمعية خيرية تحوم شبهات حول مصادر تمويلها. والاثنان، وثالثهما شقيقهما، احتلوا مساحة كبيرة فى تقرير أعدته لجنة «التحاليل المالية» التابعة للبنك المركزى التونسى، التى تم تشكيلها لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كشف عن تلقيهم تحويلات مالية ضخمة، بالمخالفة للقانون، من قطر وبريطانيا، تحت عناوين إنسانية مثل الإغاثة ومقاومة الفقر ومساعدة المحتاجين.
اللجنة انتهت إلى وجود قرائن قوية ومتضافرة على أن الحسابات البنكية التابعة لـ«جمعية الإغاثة الإسلامية» مكتب تونس، تمّ استغلالها فى أنشطة غير تلك المصرّح بها فى الفصل ٣٧ من مرسوم الجمعيات عدد ٨٨ لسنة ٢٠١١، كما أنّ حركة الحسابات الشخصية لكل من عبدالمنعم ومنير الدائمى، كشفت تورطهما فى عمليات مشبوهة ومضرّة بأمن تونس وسلامتها. ورصد التقرير وجود ثلاثة حسابات بنكية لمنظمة الإغاثة الإسلامية فى تونس، بينها حساب لدى البنك العربى تم فتحه فى ٦ فبراير ٢٠١٣ وتلقى تحويلات من الخارج قيمتها ٧.٥ مليون دينار من شركة INT FCSTONE، التى تخفى هوية المصدر، و٤.٥ مليون دينار من حساب المنظمة الأم: «منظمة الإغاثة الإسلامية».
قد يلفت نظرك أن يوم ٦ فبراير ٢٠١٣ هو اليوم الذى اغتيل فيه السياسى والمحامى التونسى شكرى بلعيد. لكن الأهم من هذا التزامن الغريب والمريب، هو ذلك السؤال المنطقى الذى طرحته اللجنة بشأن طبيعة العلاقة التى تربط منظمة تهدف إلى «مقاومة الفقر وتقديم الأموال والملابس والمواد الغذائية والدواء إلى المحتاجين» بشركات سياحة أو «وكالات أسفار»، وأسباب ومبررات قيام الأولى بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الثانية. ولا نعتقد أن الإجابة ستكون صعبة، لو عرفت أن غالبية الشركات، التى ثبت تلقيها أموالًا من المنظمة ومن حسابات عائلة «الدائمى»، الأشقاء وزوجاتهن، قامت بتنظيم رحلات، بتسهيلات وبأسعار مخفضة جدًا، إلى تركيا، نقطة انطلاق الإرهابيين التونسيين، وغيرهم، إلى سوريا والعراق.

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