دراما حركية وكورال فى ختام احتفالات عيد الأم بثقافة دمياط

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأم بفرع ثقافة دمياط؛ وقدمت فرقتا الدراما الحركية بقيادة كريم خليل، وكورال الطفل بقيادة توفيق فودة بقصر ثقافة طفل دمياط احتفالية فنية على مسرح القصر ممزوجة باستعراضات وأغانى وأشعار.



وتضمنت الاحتفالية فقرات للدراما الحركية بعنوان الدنيا برد، ومع إنى خشب فى خشب، واستعراض أمى يا نور بيتنا، وفقرة توت توت، أما الكورال فقد تغنى الأطفال بأغاني منها "أهو ده اللى صار، والدنيا حلوة، وألف ليلة وليلة، وكده يا قلبي"، وفقرة أخرى عبارة عن شعر عن الأم.