القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
الثقافة
السبت 30/مارس/2019 - 08:30 م

دراما حركية وكورال فى ختام احتفالات عيد الأم بثقافة دمياط

دراما حركية وكورال
حسام الضمراني
dostor.org/2572882

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأم بفرع ثقافة دمياط؛ وقدمت فرقتا الدراما الحركية بقيادة كريم خليل، وكورال الطفل بقيادة توفيق فودة بقصر ثقافة طفل دمياط احتفالية فنية على مسرح القصر ممزوجة باستعراضات وأغانى وأشعار.

وتضمنت الاحتفالية فقرات للدراما الحركية بعنوان الدنيا برد، ومع إنى خشب فى خشب، واستعراض أمى يا نور بيتنا، وفقرة توت توت، أما الكورال فقد تغنى الأطفال بأغاني منها "أهو ده اللى صار، والدنيا حلوة، وألف ليلة وليلة، وكده يا قلبي"، وفقرة أخرى عبارة عن شعر عن الأم.

دراما حركية وكورال فى ختام احتفالات عيد الأم بثقافة دمياط
دراما حركية وكورال فى ختام احتفالات عيد الأم بثقافة دمياط
اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 4 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 4 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 5 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بوطيب يقود هجوم الزمالك.. ولا مفاجآت في تشكيل الأهلي

سفراء 30 دولة أجنبية في مصر يزورون قصر عابدين

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت beIN ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر رابط مباراة الأهلي والزمالك

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

Live .. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك - يوتيوب

ألبومات الصور

صالون حمدى بخيت يناقش دور مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019

غرفة عمليات كفر الشيخ: 4 بلاغات لانقطاع الكهرباء

بالصور.. انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مراكز كفر الشيخ

بالصور.. مرور الأقصر يبدأ تركيب ملصقات إلكترونية على المركبات

رياضة

العين يعبر الفجيرة ويعزز وصافته للدوري الإماراتي

الأهلي يتأهل للدور نصف النهائي من الدوري الممتاز لكرة السلة

بطولة السعودية: الشباب يستعيد المركز الثالث

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت beIN ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر رابط مباراة الأهلي والزمالك

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

Live .. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك - يوتيوب

الرئيس نيوز

إشادة بإعلان السيسي الحرب على "أورام الثدي".. ومتخصصون: الكشف المبكر يجعل نسب الشفاء 100%

بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك اليوم 30-3-2019

ماذا سيحدث في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث؟

ساويرس ينفى الصلح مع جبهة "خليل": "لا مصالحةً مع من خانوا العهد"

المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: "أنا أهلاوي بس لو الزمالك كسب هقوله مبروك"

كشكول

كفر الشيخ الأزهرية تعلن موعد نهاية الدراسة بالمعاهد

المنيا الأزهرية تبدأ تفعيل تسجيل بيانات المعلمين إلكترونيًا

6 تعليمات خاصة بامتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسى الثانى

نقيب المعلمين يكرم 250 معلمًا من قيادات ورواد مصر القديمة

رئيس هيئة محو الأمية يعلن الحاجة لمعلمين بمقابل 6 آلاف جنيه

الأمصار

في جريمة جديدة.. الحوثي يعدم يمنيا رفض تحويل منزله لثكنة عسكرية

نجاة نائب الرئيس الأفغاني من محاولة اغتيال ثانية

استشهاد 3 وإصابة 316 فلسطينيا في أحداث ذكرى يوم الأرض

الأمطار تنهي الشوط الأول بين الزمالك والأهلي سلبياً

بالزيت والسكر.. حزب أردوغان يسعى للفوز بالانتخابات بسياسة الإخوان

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

تسريب ضخم لنحو مليار بريد إلكتروني

شاهد.. لحظة انقلاب سيارة من منحدر مرتفع ومصرع سائقها

عمل فنى لجذب الانتباه بعشاء من الذهب عيار 24

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

اكتشاف مرض عضلي خطير يؤدي إلى الوفاة ببطء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎