جدل الكوتة.. ماذا قالت فئات المجتمع عن تخصيص ربع مقاعد «النواب» للمرأة؟

من الطبيعى أن يثير مقترح تخصيص كوتة بربع مقاعد البرلمان للنساء، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، جدلًا فى أوساط المجتمع المصرى، خاصة بعد تاريخ من محاولات التقليل من شأن المرأة، وهو الوضع الذى عملت الدولة على معالجته حين خصص الرئيس عبدالفتاح السيسى عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة.

وشهدت جلسات الحوار المجتمعى الست، التى عقدها مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة مع مختلف فئات المجتمع، نقاشًا عميقًا حول المادة ١٠٢، فقرة أولى، التى تنص على أن «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة». وتباينت آراء الحضور حول المادة، فمنهم من أيد التعديل واعتبره عرفانًا وتقديرًا لدور المرأة، ومنهم من عارض فكرة تحديد نسبة بعينها لصالح فئة من المجتمع، ليس انطلاقًا من «كراهية دور المرأة»، بقدر ما هو التخوف من عدم دستورية المقترح من جهة، أو حدوث ارتباك فى قانون الممارسة السياسية.



مؤيدون: خطوة جيدة.. مطالب بزيادة النسبة لـ30‪‬%.. ونقترح جعلها مادة انتقالية

وافق أكثر من نصف الحضور خلال جلسات الحوار المجتمعى على البند، وأيد الإعلامى نشأت الديهى ترسيخ تمثيل المرأة فى البرلمان بما لا يقل عن الربع، إلى جانب المواد المتعلقة باستمرارية التمثيل الملائم لبعض الفئات، مثل العمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة، حتى يستقيم الأمر.

قانونيًا، أعلن الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن موافقته على التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة فى التمثيل النيابى، بوصفها «خطوة جيدة» ومتوافق عليها إيمانًا بالمساواة. فيما رأى المستشار عبدالله أحمد، بمحكمة استئناف القاهرة، أن زيادة الكوتة وتمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة يصب فى المصلحة العامة، مما يُفعل تمكين هذه الفئات على نحو أفضل.

حقوقيًا، وصفت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، نظام الكوتة بـ«الدستورى المعمول به فى أغلب دول العالم»، معتبرة تخصيص ٢٥٪ من مقاعد البرلمان للمرأة «طموحًا متواضعًا». وطالبت مارى بشارة، عضو المجلس القومى للمرأة، بزيادة نسبة التمثيل إلى ٣٠٪، على غرار برلمانات إفريقية تخصص نسبًا أعلى، واحتذاءً بالإمارات التى تحتل فيها النساء ٥٠٪ من مقاعد البرلمان.

ونوهت سوزان قلينى، عضو المجلس القومى للمرأة، إلى أن صورة مصر فى الخارج تقاس بنسبة تمثيل المرأة سياسيًا ووجودها بالمجتمع، لذا تحتل مصر المرتبة ٣١ من بين ٤٦ دولة بإفريقيا فى التمثيل السياسى للمرأة، مشددة: «لا يصح أن نكون دولة رائدة ونتذيل القائمة على المستوى الإفريقى». وعرجت «قلينى» على أحدث دراسة أجريت على المجتمع المصرى، وأظهرت نتائجها أن بعض الشرائح لا تقبل دور المرأة السياسى أو تمثيلها فى البرلمان، لذلك لا بد من مساندتها فى الدستور والتشريعات القانونية.

كما أدلى مسئولو النقابات بآرائهم، فأثنى هانى ضاحى، نقيب المهندسين، على دور المرأة مجتمعيًا، مؤكدًا أن تدعيمها «واجب»، وطالب سعيد خليفة، نقيب الزراعيين، بتعميم الكوتة على العمال والفلاحين وذوى الإعاقة، فى ظل وصول عدد العمال والفلاحين إلى ٣٥ مليون شخص. بينما اعتبر الدكتور وزير البيئة السابق، خالد فهمى، المقترح خطوة مهمة لتمكين المرأة على نحو فعلى.

على صعيد آخر، ربط محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بين تمثيل المرأة وتمكينها والنمو الاقتصادى، ضاربًا مثالًا على ذلك «كل شركة لها تمثيل نسبى للمرأة على مجالس الإدارة، يكون أداؤها بشهادة مؤسسات اقتصادية، ونشجع الشركات المصرية من خلال برامج التدريب على دخول المرأة فى مجالس إداراتها».

وقدم مشاركون فى جلسات الحوار اقتراحات جديدة على المادة، بدلًا من الرفض أو القبول، أبرزها المطالبة بزيادة النسبة إلى ٥٠٪ ولفترتين متتاليتين، أو تخصيص ربع المقاعد للمرأة والشباب معًا، بجانب مقترحات أن تكون الكوتة لفترة انتقالية تطبق مع أول مجلس نواب بعد الموافقة على التعديلات الدستورية، لإعطاء فرصة لظهور كوادر متميزة يأتى بها الصندوق الانتخابى فيما بعد.

حزبيًا، اقترح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن يكون التمييز الإيجابى للمرأة لفترتين أو ٣ فترات، حتى لا يكون التمييز دائمًا، بينما رجح كل من المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن يشمل التمييز ذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والشباب، ولـ«فترة محددة». الأمر ذاته ذهب إليه مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية، شريطة ألا تزيد نسبة الفئات المستثناة تحت القبة على ٣٥٪ من إجمالى تكوين مجلس النواب.

وفيما يتعلق برؤى وتصورات رجال الاقتصاد والمال والأعمال، أبدى أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، تفهمه للمادة ١٠٢، إلا أنه اقترح أن تكون لفترة انتقالية أخرى تطبق مع أول مجلس نواب بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لإعطاء فرصة لظهور كوادر متميزة. بينما فضل محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، النسبة المقترحة إلى ٥٠٪ منها تحت سن ٣٥، لضمان إعداد الكوادر ومشاركتهم فى العمل النيابى.

ومحاربةً للثقافة الذكورية، أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن منح المرأة الفرصة دستوريًا يصب فى صالح ألا يكون المجتمع ذكوريًا، فى ظل وجود ٩٠ نائبة فى المجلس الحالى، ولا يعد المطلب «غريبًا»، قبل أن يستدرك أن تطبق الكوتة لدورتين متتاليتين.

فى السياق ذاته، اقترح الدكتور سعدالدين هلالى، زيادة نسبة تمثيل النساء بما يقترب من النصف، لتكون المرأة فاعلة، وتثبت للوطن العربى أن مصر رائدة فى تقدير المرأة. أما الدكتور أيمن فريد، وزير الزراعة الأسبق، فطالب بتخصيص جزء من النسبة للمرأة العاملة والفلاحة. كما طالبت حنان يوسف، رئيس المنظمة العربية للحوار، بزيادة النسبة لتصل إلى ٣٠٪، فى ظل وصول نسبة عدد النساء فى المجتمع إلى ٥٠٪.



رافضون للمقترح: تمييز بين المواطنين.. إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.. ونخشى من الوقوع فى شبهة عدم الدستورية

فى المقابل، أعلن عدد من أساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب وبعض الشخصيات العامة، رفضهم على نحو قاطع تعديل المادة رقم ١٠٢ الخاصة بزيادة كوتة المرأة، معربين عن تقديرهم لدورها المجتمعى دون الحاجة لتحديد نسبة بعينها دستوريًا، لتسهيل إجراء التعديلات حال تطلب الواقع ذلك.

بداية، قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، نقيب الصحفيين السابق: «أتمنى أن تصبح المرأة رئيسًا للجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان أيضًا، لكن أعتقد أن هذه النسبة مكانها القانون وليس الدستور».

على المستوى القانونى، أعرب الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عن رفضه تخصيص كوتة للمرأة، استنادًا إلى أن «تخصيص نسبة ستؤخذ على الدولة خارجيًا، فالنساء قادرات على المنافسة فى الانتخابات، وأخشى من نظرة المجتمع الدولى إلى تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية».

وكشف الدكتور محمد عبدالواحد، أستاذ القانون الدستورى بالمنصورة، عن أنه لا يميل إلى تحديد نسب معينة للمرأة بمقاعد مجلس النواب بالدستور، باعتبار أن القانون هو من ينظم مثل هذه الأمور، وإمكانية أن يرتأى تعديل النسبة بالزيادة أو النقصان، ما يعنى الإعفاء من إجراءات معقدة.

أما المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عضو لجنة العشرة لوضع مسودة دستور ٢٠١٤، فشدد على حاجة نص المقترح إلى إعادة ضبط الصياغة، بينما أفصح المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، عن مخالفة المقترح للمادة ١٥٣، التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق.

حزبيًا، أبدت ٥ مؤسسات حزبية تحفظها أو اعتراضها، ورفض حزب «الحركة الوطنية»، تخصيص كوتة للمرأة، رغم تأكيده على الانحياز لحقوقها ودورها المجتمعى، ويأتى الرفض إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وخشية الوقوع فى شبهة عدم الدستورية، مقترحًا تغيير النص إلى «تمثيل مناسب» يشمل الشباب والنساء دون تحديد النسب.

كما رفض حزب المصرى الديمقراطى، على لسان رئيسه فريد زهران، المقترح بسبب عدم فرضها فيما بعد على المُشرّع كنظام انتخابى معين، فضلًا عن تعارضها مع نصوص الدستور. فى الوقت ذاته، تخوّف المهندس أحمد أبوالنظر، رئيس حزب نهضة مصر، من وقوع العملية الانتخابية فى بعض المشاكل حال الموافقة على تحديد كوتة للمرأة، أو أى فئة أخرى، سواء الشباب أو الفلاحين، بما يخل بالوزن النسبى للناخبين.

وعرجت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى الحر، على وجوب إعادة النظر فى المسمى الذى يطلق على المرأة، كونها ليست بالفئة، ففى كل مكان يتردد أن المرأة نصف المجتمع، معلنة أنها ضد الكوتة، ومن الممكن أن يكون للمرأة والشباب نصف مقاعد البرلمان.

بينما أبدى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تحفظه على المقترح لصعوبة تنفيذه فى المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد،فيما أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أن التمييز الإيجابى جُعل لمراحل انتقالية، ويجب الاهتمام بجمعيات نسوية تعمل بجد وعلى نحو فعلى على تمكين النساء، قبل التفكير فى تحديد نسبتهن داخل مجلس النواب.

