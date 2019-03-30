230 فرصة عمل بإحدى شركات السياحة براتب يصل لـ2600 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 230 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات السياحة بالزمالك، وذلك براتب يصل ل2600 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 35 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 40 ويتر لأصحاب المؤهلات المتوسطة، و40 كابتن، و20 متلقي طلبات، براتب يتراوح من 2200 إلى 2400 جنيه.



كما تتضمن الوظائف، 40 طباخا، لأصحاب المؤهلات فوق المتوسطة، والمتوسطة، و50 عامل استيوارد، و40 ديليفري، وذلك براتب يتراوح من 2400 إلى 2600 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01030055288 أو التوجه لمقر الشركة في 22 شارع طه حسين، الزمالك.