ثورة 19 فى الأدب المصرى بثقافة كفر الشيخ

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأم بالمواقع الثقافية بفرع ثقافة كفر الشيخ؛ حيث نظم بيت ثقافة مطوبس حفلا بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة مطوبس.



وتضمنت فقرات الحفل محاضرة عن "فضل الأم" حاضرتها الدكتورة فريدة عبده، تلاها لقاء شعرى للشعراء سعد الشرقاوي، أسامه القبانى، سامى الامشيطى، ثم فقرة غناء للطالبة ندى الامشيطى، أعقبها ورشة فنية لعمل كروت معايدة للأم، وفي ختام الحفل تم تقديم شهادات تكريم لأمهات الشهداء.



وضمن المحاضرات التثقيفية عقد قصر ثقافة انور المعداوى محاضرة بعنوان "المشاركة العامة للمرأة فى المجتمع المصري"؛ بالتعاون مع إدارة الوعى الاثري بكفر الشيخ، ألقتها أشجان رشاد وتحدثت عن المشاركة الفعالة للمرأة المصرية على مر العصور من فجر التاريخ، وناقش المركز الثقافي بكفر الشيخ كتاب " مصر ومثلث التلوث" تأليف نبيل حنفى بحضور طلاب مدرسة الشهيد مصطفي بدوي، بينما نظم بيت ثقافة سنهور المدينة ندوة بعنوان "الفنون والبناء الوجداني للإنسان".



وفي إطار الاحتفال بمئوية ثورة 19، عقد قصر ثقافة بلطيم محاضرة بعنوان "ثورة 19 فى الأدب المصري" بمركز شباب الشيخ مبارك تلاها ورشة لإكتشاف المواهب من أبناء القرية.