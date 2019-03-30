المنتخب السعودي للتنس يشارك في بطولة غرب آسيا

يشارك المنتخب السعودي للتنس في منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين لفئة الفردي تحت 12 سنة، التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة 30 مارس الجاري حتى 4 أبريل القادم، بمشاركة منتخبات البحرين " المستضيف "، والسعودية، والأردن، وعمان، وإيران، ولبنان، واليمن، وسوريا.



ويمثل المنتخب السعودي في البطولة 3 لاعبين هم، محمد الحائلي، محمد الغافلي، غنام الغنام، ويرافق البعثة المدرب أوسكار والإداري جلال الفرج الذي أكد جاهزية المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا، وتحقيق منجز جديد للرياضة السعودية في هذا المحفل الآسيوي، مشيدًا بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني خلال فترة الاستعداد للبطولة.

