ختام فعاليات المؤتمر الطبي السابع لكلية طب الأسنان بالمنيا

اختتمت فاعليات المؤتمر الطبى السابع لكلية طب الأسنان، الذي عقد فى رحاب جامعة المنيا اليوم السبت، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعه بعنوان (تحديات مستقبل طب الأسنان)، والذي أقيم يوم الخميس الماضي بمشاركة أطباء الأسنان وعدد من الباحثين من جامعات مصر والدول الأجنبية.



وقال عميد الكلية ورئيس المؤتمر الدكتور ياسر فتحى حسين إن الجلسة الختامية انتهت بوضع عدة توصيات أهمها التأكيد على استمرارية عقد مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرت بين الباحثين وشيوخ المهنة فى مجال طب الأسنان مع مواكبة التطورات العالمية فى مجال الأسنان، كما أوصى المؤتمر بمضاعفة ورش العمل لإكساب الاطباء والمشاركين في المؤتمرات بالخبرة واكتساب المهارات الكافية من أجل تطوير المهنة الطبية والعلمية.



وأضاف أن المؤتمر أوصى - كذلك بالاهتمام بجذب واستقدام الشركات العاملة فى مجال طب الأسنان لتقديم الجديد فى مستلزمات الأسنان وإطلاع الطلاب والباحثين عليها وما وصل إليه العلم مقارنة بتطوير الأجهزة الطبية والعلمية، كما أوصى المؤتمر باستخدام تقنية (الفيديو كونفرنس) بين الأطباء والطلاب والباحثين سواء داخل مصر أو خارجها.



من ناحيته؛ أشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أبو بكر محي الدين إلى أن تنظيم المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي العلمي وتعريف أطباء الأسنان بالأساليب العلاجية والتشخصية الحديثة في مجالات طب الأسنان، وفرصة للتلاقي العلمي لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين أساتذة طب الأسنان محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى إيجاد رؤية جديدة في شتى مجالات طب الأسنان الحديثة.



جدير بالذكر أن الكلية أقامت على مدار 3 أيام المؤتمر السابع تحت عنوان (تحديات المستقبل فى طب الأسنان)، بحضور علماء من دول أجنبية وعربية وجامعات مصرية إلى جانب عدد من الباحثين المهتمين بمجال طب الأسنان.