القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
مصر
السبت 30/مارس/2019 - 08:16 م

محمد الباز: السيسي قام بثورة جديدة وقراراته اليوم تاريخية

محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2572861

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها اليوم السبت، في الاحتقال العظيم بالمرأة المصرية، تمثل ثورة جديدة يقوم بها السيسي لها آثار اجتماعية وسياسية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "قرارات الرئيس بشأن الأجور والمعاشات تاريخية وفاصلة لأنها تأتي في ظرف تاريخي، حيث يشعر الناس بالتعب، وتشكك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي".

وقرر الرئيس السيسي اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما قرر منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، حيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلًا من 4600 جنيه.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت

منذ اسبوع

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ أقل من شهر

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

الآن

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بوطيب يقود هجوم الزمالك.. ولا مفاجآت في تشكيل الأهلي

سفراء 30 دولة أجنبية في مصر يزورون قصر عابدين

التحالف الدولي يقيم محاكم خاصة بسوريا لمقاضاة عناصر داعش

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت beIN ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر رابط مباراة الأهلي والزمالك

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

Live .. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك - يوتيوب

ألبومات الصور

صالون حمدى بخيت يناقش دور مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019

غرفة عمليات كفر الشيخ: 4 بلاغات لانقطاع الكهرباء

بالصور.. انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مراكز كفر الشيخ

بالصور.. مرور الأقصر يبدأ تركيب ملصقات إلكترونية على المركبات

رياضة

العين يعبر الفجيرة ويعزز وصافته للدوري الإماراتي

الأهلي يتأهل للدور نصف النهائي من الدوري الممتاز لكرة السلة

بطولة السعودية: الشباب يستعيد المركز الثالث

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت beIN ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر رابط مباراة الأهلي والزمالك

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

Live .. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك - يوتيوب

الرئيس نيوز

إشادة بإعلان السيسي الحرب على "أورام الثدي".. ومتخصصون: الكشف المبكر يجعل نسب الشفاء 100%

بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك اليوم 30-3-2019

ماذا سيحدث في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث؟

ساويرس ينفى الصلح مع جبهة "خليل": "لا مصالحةً مع من خانوا العهد"

المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: "أنا أهلاوي بس لو الزمالك كسب هقوله مبروك"

كشكول

كفر الشيخ الأزهرية تعلن موعد نهاية الدراسة بالمعاهد

المنيا الأزهرية تبدأ تفعيل تسجيل بيانات المعلمين إلكترونيًا

6 تعليمات خاصة بامتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسى الثانى

نقيب المعلمين يكرم 250 معلمًا من قيادات ورواد مصر القديمة

رئيس هيئة محو الأمية يعلن الحاجة لمعلمين بمقابل 6 آلاف جنيه

الأمصار

في جريمة جديدة.. الحوثي يعدم يمنيا رفض تحويل منزله لثكنة عسكرية

نجاة نائب الرئيس الأفغاني من محاولة اغتيال ثانية

استشهاد 3 وإصابة 316 فلسطينيا في أحداث ذكرى يوم الأرض

الأمطار تنهي الشوط الأول بين الزمالك والأهلي سلبياً

بالزيت والسكر.. حزب أردوغان يسعى للفوز بالانتخابات بسياسة الإخوان

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

تسريب ضخم لنحو مليار بريد إلكتروني

شاهد.. لحظة انقلاب سيارة من منحدر مرتفع ومصرع سائقها

عمل فنى لجذب الانتباه بعشاء من الذهب عيار 24

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

اكتشاف مرض عضلي خطير يؤدي إلى الوفاة ببطء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎