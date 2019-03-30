محمد الباز: السيسي قام بثورة جديدة وقراراته اليوم تاريخية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها اليوم السبت، في الاحتقال العظيم بالمرأة المصرية، تمثل ثورة جديدة يقوم بها السيسي لها آثار اجتماعية وسياسية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "قرارات الرئيس بشأن الأجور والمعاشات تاريخية وفاصلة لأنها تأتي في ظرف تاريخي، حيث يشعر الناس بالتعب، وتشكك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي".

وقرر الرئيس السيسي اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما قرر منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، حيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلًا من 4600 جنيه.