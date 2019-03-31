أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ840 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الأسمنت في بداية تعاملات، اليوم الأحد.



وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السويدى للأسمنت ومصر بني سويف سجلا سعر 840 جنيهًا للطن، وسجلت أسمنت الشركة العربية سعر 830 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان وطرة سعر 830 جنيهًا للطن، ولافارج سعر 815 جنيهًا للطن، وأسمنت العريش العسكري سعر 815 جنيهًا للطن.



وعن التعمير والنصر والسويس سجل طن الأسمنت 810 جنيهات، وأسمنت جنوب الوادي بـ805 جنيهات للطن، وأسمنت ميديكوم أسوان بـ800 جنيه للطن، وأخيرًا سجل أسمنت الصخرة وشورى 800 جنيه للطن، وهو أقل سعر اليوم.