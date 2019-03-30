من فن الموال

والقلب فيكى اتشبك بين ميم وبين صادك

ياللى عيونك شبك بتصيدى مين صادك

مِدّى الأيادى بدلع وابقى اندهيلى بهمس

يمكن تدارى الشمس عن كتف حصادك

من يومنا وإحنا بُعاد والبعد بإيدينا

خدنا كتير م الحب وطمعنا ما ادّينا

جسر النهاية هناك خطوتنا فيه توجع

لا عرفنا يوم نرجع ولا حتى عدينا

وعنيكى حد السيف بس البعيد ليه غمد

أوقات بتجرح كيف وكتير بتقتل عمد

وساعات ترد الروح للى الرموش قاتلاه

حبل الوداد فاتلاه

ليه تِقطعِيه بالعند

لو بس بينا الوجع أنا كنت هاتحمل

وانده عليك ياجدع ع الكتف هات حمل

لكن ما بينا جراح وقلوب ما تسمع ندا

وكلام كتير ابتدا مش راضى يتكمّل

والحسبة منك غلط مين علمك جبرك

عنقود وجع واتفرط ف القلب من جبرك

ترجعش تانى القلب وتقولى إنك سور

فيه شىء هناك مكسور مينفعش فيه جبرك يا وهيبة طرح السجر ومكانش فيه يوسف

والعين كواها السهر وجع القلوب يوسف

وخوات رمونى ف بير والعتمة زايدة الحد

معادوش خواتى بجد صبحم خوات يوسف

وعرانة طرق الهوى بالقلب جيتهالك

عيان مالاقى الدوا بالقلب جيت هالك

قلبك وصابه العمى أبدًا ما شايف ذنب

ياترجعيلى القلب

يا الجتة أفوتهالك

