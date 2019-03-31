أسعار الحديد اليوم.. "المصريين" بـ11600 جنيه للطن

قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الحديد، اليوم الأحد، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و650 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.



وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حديد بشاي سجل 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل سجل 11 ألفًا و525 جنيهًا للطن، وحديد العشري بـ11 ألفًا و525 جنيهًا للطن.

