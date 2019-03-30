ريال مدريد يعلن إصابة حارس المرمى كورتوا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا حيث يعانى البلجيكي من إلتهاب في أوتار عضلة الفخذ.



وأوضح النادي - فى بيان صادر اليوم السبت أن الفحوص الطبية التي أجريت للاعب تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية للفريق أظهرت انه يعاني من التهاب في أوتار العضلة الفخذية اليمنى وبانتظار تطور حالته.



ومن المنتظر أن يبدأ الكوستاريكي كيلور نافاس مباراة الغد لفريق ريال مدريد أمام هويسكا أساسيا، التى تجمعهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، فى الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.