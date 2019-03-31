أسعار الفاكهة اليوم.. "العنب الأحمر" بـ10 جنيهات

تباينت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأحد، وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال أبوسرة بين 5 و7 جنيهات، والبرتقال الصيفي بين 6 و8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 6 و12 جنيهًا.



وتراوح سعر التفاح المصري ما بين 12 إلى 18 جنيهًا، والليمون البلدي ما بين 5 إلى 8 جنيهات، وبدأ سعر الليمون من 7 إلى 11 جنيهًا، والعنب البناتي الأصفر من 8 إلى 12 جنيهًا، والعنب البناتي الأحمر من 8 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر بلح سلمى ما بين 10 و14 جنيهًا، والبلح البارحي ما بين 12 و18 جنيهًا.