13052.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم

بالصور.. انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مراكز كفر الشيخ

تسبب تساقط الأمطار الغزيرة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فى انسداد خطوط شبكة الصرف الصحى بعدد من المراكز والمدن والقرى، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار فى جميع الشوارع، ودخول المياه إلى بعض المنازل ...