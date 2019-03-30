ألكاسير يضع دورتموند فى الصدارة

انفرد نادي بروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني، بفوزه على ضيفه فولسبورغ 2-صفر، متقدما بنقطتين عن غريمه بايرن ميونخ، المتعثر مع مضيفه فرايبورغ 1-1، السبت، في المرحلة 27 من "البونديسليغا، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأسبوع المقبل.



ورفع دورتموند رصيده إلى 63 نقطة مقابل 61 لبايرن ميونخ، لتحدد قمتهما السبت المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ بشكل كبير بطل هذا الموسم، خصوصا في حال فوز دورتموند، علما بأن الأخير حسم مباراة الذهاب على أرضه 3-2 وكان مبتعدا 9 نقاط في الصدارة، قبل أن تتراجع نتائجه ويسمح لغريمه باللحاق به، بل وتخطيه بفارق الأهداف.



وجاءت الدقائق الأخيرة من المواجهتين في غاية الإثارة، فسجل ألكاسير هدفين في الوقت بدل الضائع (90+1 و90+4)، فيما كان بايرن يهدر أيضا فرصتين أمام فرايبورغ الذي عرقله ذهابا بالنتيجة عينها.



ويولي الفريقان أهمية كبيرة للدوري المحلي هذا الموسم، خصوصا بعد خروجهما معا من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وإن كان الفريق البافاري لا يزال ينافس على مسابقة الكأس المحلية، حيث بلغ ربع النهائي.