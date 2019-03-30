راشفورد ومارسيال يمنحان يونايتد الفوز على واتفورد

احتفل أولي جونار سولشار بمباراته الأولى كمدرب دائم لمانشستر يونايتد بفوز 2-1 على واتفورد باستاد أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وقدم يونايتد أداء باهتا لكن ثنائية ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال كانت كافية لحسم الفوز والتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب متساويا في النقاط مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث.



وتقدم يونايتد في الدقيقة 28 عندما وضع لوك شو زميله راشفورد في وضع انفراد بتمريرة رائعة وهز مهاجم إنجلترا شباك الحارس بن فوستر.



واستحوذ واتفورد على الكرة في ملعب يونايتد وبدا خطيرا عند الانطلاق في هجمات مرتدة لكن صاحب الأرض حسم الفوز بهدف مارسيال في الدقيقة 72.



وأرسل البديل جيسي لينجارد تمريرة عرضية منخفضة ليصطدم مارسيال وفوستر لكن الكرة تهيأت أمام اللاعب الفرنسي الذي وضعها في الشباك.



وكوفئ واتفورد بتقليص الفارق عندما سدد عبد الله دوكوري في المرمى في الدقيقة 90 بعد تبادل تمرير الكرة مع إيزاك ساكسس.



وقاد النرويجي سولشار، الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات يوم الخميس، يونايتد للفوز في 15 من 20 مباراة بجميع المسابقات منذ توليه المسؤولية بشكل مؤقت في ديسمبر.

