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رياضة
السبت 30/مارس/2019 - 07:08 م

مانشستر يونايتد يفوز على واتفورد 2-1 فى البريمرليج

مانشستر يونايتد يفوز
أ ش أ
dostor.org/2572769

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه واتفورد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق المهاجم ماركوس راشفورد في الدقيقة 28، وعزز الفرنسي أنطوني مارسيال تفوق اليونايتد بالهدف الثاني في الدقيقة 72، بينما قلص عبدالله دوكوريه الفارق في النتيجة لواتفورد بهدف في الدقيقة 90 لم يكن كافيا للعودة في اللقاء.
وارتفع رصيد اليونايتد بهذا الانتصار إلى 61 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 43 في المركز التاسع.
وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت في نفس التوقيت، حقق كريستال بالاس الفوز على هادرسفيلد بثنائية نظيفة، وليستر سيتي على بورنموث بنفس النتيجة، وكذلك تغلب بيرنلي على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، فيما خسر برايتون على أرضه أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف.

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