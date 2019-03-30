رئيسا لبنان واليمن يصلان إلى تونس للمشاركة فى القمة العربية

وصل إلى تونس، اليوم السبت، الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على رأس وفدي بلادهما للمشاركة في فعاليات القمة العربية الـ30 التي تعقد غدا الأحد، بتونس.

كما وصل اليوم الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة وعضو المجلس الأعلى لحكام الإمارات، والذي يترآس وفد بلاده المشارك في القمة.

ووصل الوفد الأممي برئاسة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالإضافة إلى رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة اليوم في اجتماع اللجنة الرباعية (التي تضم منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي)، في إطار اجتماعاتها الدورية بخصوص الملف الليبي، وسيلتقي خلال زيارته الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كما سيلقي غدا الأحد كلمة في أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية.

وسيحضر اجتماع اللجنة الرباعية أيضا، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، المتواجدين بتونس منذ الأعمال التحضيرية للقمة العربية.

وكان قد وصل أمس الجمعة إلى تونس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس أسعد بن طارق آل سعيد.

وينتظر أن يصل غدا الأحد مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ويتواصل توافد رؤساء الدول والوفود الرسمية تباعا عشية ومساء اليوم، بمناسبة انعقاد القمة العربية.