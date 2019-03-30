التحالف الوطني الجمهوري الجزائري يدعو لحوار وطني عاجل وشامل

دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، اليوم السبت، إلى ضرورة فتح حوار وطني عاجل وشامل للتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية.

وقال ساحلي في مؤتمر صحفي اليوم السبت بالجزائر العاصمة إنه يجب فتح حوار وطني شامل وغير إقصائي يجمع مختلف التشكيلات السياسية وممثلي المجتمع المدني والحراك الشعبي لمباشرة الترتيبات اللازمة الواجب اتخاذها في الظرف الراهن.

وأكد ضرورة أن يكون هذا الحوار بشكل عاجل قبل 28 أبريل المقبل، موعد انتهاء الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، داعيا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي برئاسة شخصية مستقلة وتوافقية، وقال إن المهم حاليا هو الخروج بحلول توافقية تركز على المضمون.

واعتبر أن النقاش الدائر حول تطبيق المادة 102 من الدستور يركز على الشكل دون تقديم الحل الجوهري وكيفية الانتقال الديمقراطي.

وقال إنه من أهداف الحوار تشكيل آلية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل بعض المواد الواردة في قانون الانتخابات، مؤكدا ضرورة الانتقال من عقل الشارع إلى العقل السياسي والذي يتمثل في إشراك النخبة بمختلف أطيافها في الحوار حول كيفية تحقيق هذه المطالب.