"التخطيط": 5 ملايين موظف يستفيد من قرارات زيادة الأجور

قال رامي جلال المتحدث باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تفعيل قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم بداية من رواتب شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة الإجراءات الأخيرة بزيادة الأجور تقدر بحوالي 30،5 مليار جنيه.



وأضاف متحدث التخطيط في تصريح لـ"الدستور"، أن لجنة الأجور والمشكلة قبل 10 أشهر تقدمت بأكثر من سيناريو للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي اختار بدوره السيناريو الأكثر قربًا لمصلحة الشعب المصري للتخفيف من تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



وأكد جلال، أن قرار تحريك الحد الأدنى للأجور ستشمل زيادة رواتب مختلفة الدرجات الوظيفية بمبالغ متفاوته من 2000 إلى 7000 آلاف جنيه، ليستفيد منه حوالي 5 ملايين موظف.