بايرن يهدر الفرص ويتعثر في سباق المنافسة على اللقب

اكتفى بايرن ميونيخ حامل اللقب بالتعادل 1-1 مع مستضيفه فرايبورج اليوم السبت ليعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى بروسيا دورتموند الذي انتصر 2-صفر على فولفسبورج.



وألغى بايرن، الذي انتصر في 13 من آخر 14 مباراة قبل هذه المواجهة، تقدم لوكاس هولر في الدقيقة الثالثة عندما هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك في الدقيقة 22 ليرفع رصيده إلى 199 هدفا في مسيرته في الدوري.



لكن تسديدة المهاجم البولندي المذهلة لم تكن كافية وأهدرالعديد من الفرص في الشوط الثاني من بينها ضربة رأس من مدى قريب ورد القائم كرة لبايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ويملك بايرن 61 نقطة متأخرا بنقطتين عن دورتموند قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل.



ويأتي رازن بال شبورت لايبزيج في المركز الثالث وله 49 نقطة قبل أن يستضيف هيرتا برلين في وقت لاحق من اليوم السبت.