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السبت 30/مارس/2019 - 06:54 م

الان مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر بدون تقطيع

الان مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر بدون تقطيع

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك
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تبدأ مباراة الأهلى والزمالك اليوم السبت 30 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة مساء عبر أون سبورت on sport

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 في مواجهاتهما.

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