الان مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر بدون تقطيع
الان مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر بدون تقطيع
تبدأ مباراة
الأهلى والزمالك اليوم السبت 30 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة مساء عبر أون
سبورت on sport
ويتصدر
الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني
بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 في مواجهاتهما.
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