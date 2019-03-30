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الثقافة
السبت 30/مارس/2019 - 06:54 م

الشعر الأفريقى وتأثيره على البادية العربية بأسيوط

الشعر الأفريقى وتأثيره
حسام الضمراني
dostor.org/2572741

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط.

أقام قصر ثقافة أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان "الشعر الإفريقي وتأثيره على البادية العربية" حاضرها الأديب الدكتور سيد عبد الرازق بمقر مدرسة الخياط الثانوية بنات الذى تناول الحديث حول مفهوم الشعر والأدب العربى فى البادية وكيف كانت مكانة اللغة العربية فى المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيف أثرت في ثقافة المجتمع العربى؟

وأقام قصر ثقافة الغنايم يوم ترفيهي للأطفال حيث تم عمل ورشة فنية مع ورشة رسم حيث ابدع تلاميذ المدرسة الابتدائية بالغنايم فى رسم ما يدور بداخلهم كما قدم القصر مسابقات ثقافية متنوعة للأطفال وتكريم الفائزين بجوائز رمزية.

وفى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التوعية بترشيد الإستهلاك للمياه تستمر فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حيث شارك قصر الزعيم في الحملة القومية للشركة تحت شعار " كل نقطة بتفرق " تم عمل مسرحية للعرائس بعنوان "دودى ومودى وترشيد استهلاك المياه" التى استمتع بها الجمهور.

كما أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية التكنولوجيا فى حياتنا" بنادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر حيث تحدثت علياء الشريف عن أهمية التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم وتأثيرها على كل المجالات وأقيمت ورشة للفنون التشكيلية، حيث قامت بتعليم الطالبات الطباعة على الزجاج مع المدربة ولاء فرحات.

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