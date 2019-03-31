"الجامبسوت".. تنافس الفساتين السواريه فى 2019 (صور)

تعتبر "الجامبسوت" من الصيحات الأكثر انتشارًا في عام 2019، فتتجه الموضة نحو تصميمات القطعة الواحدة التي تتربع على عرش الموضة هذا العام، حيث نافست الفساتين السواريه بتصاميمها الأنيقة وألوانها الزاهية.



انتشرت "الجامبسوت" بعروض الأزياء المختلفة لربيع 2019 بأشكال متميزة، وبتصاميم مختلفة، فبدت لامعة بألوان الأحمر والأسود والباستيل تصلح للمناسبات الليلية وحفلات الزفاف المختلفة، حيث تتعرض أغلبية الفتيات لأزمة تعدد الأختيار في مثل هذه المناسبات التي تقتصر على الفساتين أو البنطال والسترة الفورمال، فزادت الفرص بقطعة "الجامبسوت" السواريه.