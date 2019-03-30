خليفة "النني" يكشف خطوات احترافه لـ"جالاتا سراي" بعد رحيله عن الأهلي

كشف فاروق قاسم "شوكة" لاعب نادي جالاتا سراي التركي عن الخطوات التي إتخذها في مسيرته الكروية للانتقال إلى الفريق الأوروبي بعدما سبق له اللعب في صفوف الأهلي.



وقال شوكة في تصريحات تليفزيونية، إن مدربيه أطلق لقب "خليفة محمد النني" عليه خلال الفترة الماضية، موضحا أنه "من الوارد أن يكون هناك شبهًا بيني وبين النني في الشكل وتحديدًا بسبب الشعر، بالتأكيد هو شرف كبير لي أن يشبهونني به".



وأكمل: "بدايتي كانت في مركز شباب السلام، وبعدها انتقلت إلى الأهلي ولكنني لم أسجل أهداف، ورحلت نحو نادي الحوامدية، ثم إنبي فجولدي وأخيرًا الإسماعيلي قبل الرحيل إلى تركيا".



واختتم شوكة: "ألعب في مركز صانع الألعاب، وتوجهت إلى تركيا من أجل الاحتراف هناك ولديّ إصرار وحماس من أجل الوصول إلى هدفي في المستقبل".