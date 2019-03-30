أودينيزي يفوز على ضيفه جنوى بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

تغلب فريق نادي أودينزي، على ضيفه جنوى، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "فريولي" ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم المهاجم ستيفانو أوكاكا، بهدف مبكر في الدقيقة 4 لأصحاب الأرض، وأضاف لاعب خط الوسط رولاندو ماندراجورا الهدف الثاني في الدقيقة 61.



وارتفع رصيد أودينيزي، بهذا الانتصار إلى 28 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب فرق "سيري آ"، بينما تجمد رصيد جنوى عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.