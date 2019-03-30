القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
سياسي
السبت 30/مارس/2019 - 05:52 م

ترحيب برلماني بقرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2572606

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بشأن زيادة الأجور والمعاشات وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين بالدولة، إلى جانب تكليفه الحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية لتأهيل الفتيات للالتحاق بسوق العمل.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عصام الفقي، إن قرارات الرئيس السيسي تعد استكمالًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية في ضوء ما وعد به الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصري، مضيفا أن بناء الإنسان يحتاج لأموال إلى جانب الاهتمام بالتعليم والصحة، وكان ينقص هذا المثلث ليكتمل دعم رواتب ومعاشات الفئات محدودة الدخل ليكون المجتمع في أفضل حالاته، في ظل ما بدأ يطرأ من تحسين على كافة مناحي الحياة، خاصة بعد أن أصبح الأمن يعم محافظات مصر أجمع.

ولفت الفقي إلى أن ما تم خصمه من دعم بعض السلع تم رده في صورة تحسين لمرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات، حتى يتسنى تحسين أوضاع هذه الفئات بما ينعكس على استقرار المجتمع وضمان أعلى معايير الأمن الاجتماعي، والذي يكون أحد ركائزه اكتفاء الفرد من متطلبات الحياة اليومية الأساسية.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن قرارات الرئيس السيسي تثبت عكس ما روجت له الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية بأن تخفيض الدعم هدفه زيادة فقر المصريين، وأنها أثبتت بالبرهان أن ما تم توفيره من دعم لسلع وخدمات مثل البنزين والكهرباء وغيرها، تم توجيهه لبرامج رعاية اجتماعية وزيادة أعداد المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة وبطاقات التموين والرواتب وزيادات المعاشات.

وأضاف:"كل هذا هو ما كنا ننادي به منذ سنوات طويلة، لكننا كنا نفتقد الإرادة السياسية التي توفرت أخيرًا، من خلال إعادة هكيلة الدعم ليصل لمستحقيه من خلال برامج اجتماعية كالتي يقودها الرئيس السيسي الآن".

ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد، أن قرارات الرئيس السيسي تعد شهادة محلية رفيعة المستوى بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وبنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي أصر الرئيس السيسي على تنفيذها رغم آثارها الصعبة على المصريين، مؤكدا أن الغالبية الكاسحة من المصريين بدأوا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بهذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة.

وأكد عابد الأهمية الكبيرة لجميع القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي في مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، كونها تعد بمثابة صفعة قوية على وجوه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة التي كانت تروج أكاذيبها وسمومها بأن الدولة سوف تسرح العديد من الموظفين داخل الدولاب الحكومي.
فيما قال النائب محمد العقاد، إن قرارات الرئيس أثبتت أنه القائد الحقيقي الذى يدرك معاناة شعبه، وأنه في الوقت الذي يبني وينجز مشروعات قومية يهتم بالمواطن والموظف ومحدودي الدخل، مضيفا أن الرئيس لم يغفل شريحة من شرائح المجتمع المصري بكافة أطيافة من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعكس اهتمام الرئيس بملف الحماية الاجتماعية على أرض الواقع وليس من خلال الشعارات، وأن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يعمل لمصلحة المواطن ومحدودي الدخل بعيدا عن الشعارات، وأنه لهذا يحظى بشعبية جارفة في الشارع المصري.

ومن جهته، قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الرئيس السيسي يثبت كل يوم أنه بالفعل نصير الغلابة، ويشعر بمعاناة المواطن لكنه يأخذ القرار في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن السيسي تصدى للإصلاحات الاقتصادية وهو يعلم جيدًا أن المواطن لن يستوعب هذه الإصلاحات في بداية الأمر وقد يؤثر ذلك على شعبيته، لكنه أصر على السير في الطريق الصحيح من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.

وأضاف نصر الدين، أنه وسط هذه الإجراءات الاقتصادية لم ينس السيسي شعبه، وأعلن اليوم عن أكبر تعديل للمرتبات والأجور وقرر زيادة الحد الأدنى للمرتبات، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه..معتبرا أن قرارات الرئيس تكشف عن المعدن الحقيقي لقائد مهموم دائمًا بمتطلبات شعبه الذي وثق به، مؤكدا أن هذه الثقة ستستمر من أجل مستقبل أفضل.
ومن جانبها، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى،إن الرئيس السيسي انتصر للمرأة على نحو لم تعرفه مصر في تاريخها المعاصر من خلال التكليفات التي وجهها للحكومة اليوم في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن الحكومة أصبحت الآن مكلفة بتعديل تشريعات الخدمة المدنية لمزيد من التأهيل للفتيات، وهو ما يعني مزيدا من الحضور للمرأة في سوق العمل بعد أن أثبتت كفاءتها وأنها لا تقل عن الرجال على مدار عشرات السنوات، مشيرة إلى أن وجود تشريعات تحمي المرأة من العنف وإساءة المعاملة وتكفل للفتيات حقهن في التعليم هو بمثابة نقلة نوعية حقوقية في منظومة التشريعات المصرية، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.

وقال النائب محمد المسعود، إن المرأة المصرية حصلت على دعم وافر من الرئيس السيسي خلال فترة ولايته، حيث شهدت الحكومة المصرية أكثر عدد من الوزيرات خلال عهده وكذلك المحافظات والقيادات في كافة المجالات، مثمنا حرص الرئيس السيسي على حضور احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأشار المسعود إلى أن هناك توجها حقيقيا في مؤسسات الدولة لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات، وذلك بعدما أثبتت نجاحها في المناصب القيادية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ أقل من شهر

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"

منذ أقل من شهرين

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 6 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

الآن

مدبولي يجتمع بوزير الشباب والرياضة لمتابعة استعدادات كأس الأمم الإفريقية

ملعب برج العرب جاهز لاستقبال مباراة القمة (صور)

الحبس 6 أشهر لمدير نقابة الصيادلة لإدانته بالتعدي على صحفيين

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وهطول الأمطار غدًا.. والعظمى بالقاهرة 18

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وهطول الأمطار غدًا.. والعظمى بالقاهرة 18

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ البحيرة يوجه بسرعة التعامل مع مياه الأمطار

بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح

بالصور.. جرار يخترق جدار منزل فى الدقهلية

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

رياضة

بوطيب يقود هجوم الزمالك.. ولا مفاجآت في تشكيل الأهلي

الغرافة يهزم الريان برباعية في الدوري القطري

أودينيزي يهزم جنوه بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وهطول الأمطار غدًا.. والعظمى بالقاهرة 18

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

الرئيس نيوز

«أهلاوي ولاَّ زملكاوي؟».. الحكومة في انتظار مباراة القمة

الإسكان تكشف إجراءاتها لتنفيذ قرارات زيادة الأجور

التخطيط: تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات مع رواتب يوليو

يوم الأرض: استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال

"البرلمان": قرارات السيسى بزيادة الأجور والمعاشات "ثورة تصحيح"

كشكول

جامعة الأزهر تستعد لفتح مدينة جامعية اقتصادية لطلاب أسيوط

قبل القمة.. طلاب وأولياء أمور الأول الثانوي: مشاهدة "الديربي" أولى من مذاكرة الرياضيات

"المهن التعليمية" قرارات الرئيس تخفف العبء عن كاهل المواطنين

حملة 100 مليون صحة تجرى الكشف الطبى على طلاب دراسات قنا

"قبل ساعات من القمة 117".. طلاب الثانوية: "مش وقت امتحانات خالص"

الأمصار

كتائب عسكرية جديدة لدعم جبهات القتال بالضالع اليمنية

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في وصول مساعداته لمتمردين في الفلبين

مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة "البريميرليج"

البابا فرنسيس يدعو لمواجهة التعصب من المغرب

ترامب ينتقد مجدداً السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

اكتشاف طريقة لتجاهل الرغبة بتناول الطعام

دراسة صادمة تربط بين النبيذ والسرطان

العالم يضيء الشموع في "ساعة الأرض" مساء اليوم

الصحة

تعرف على فوائد عشبة بلسم الليمون

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎