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السبت 30/مارس/2019 - 05:50 م

بنك الخليج الكويتي يواجه خللا تقنيا في نظام التحويلات الأجنبية

بنك الخليج الكويتي
dostor.org/2572601

واجه "بنك الخليج" الكويتي خللا تقنيا في نظام التحويلات الأجنبية، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن منشور للبنك عبر حسابه على تويتر تأكيده على أن حسابات العملاء "في مأمن ولم تتأثر على الإطلاق".

وقال البنك: "بالإشارة إلى إعلان بنك الخليج بتاريخ 27 مارس 2019، بشأن خلل تقني في نظام التحويلات الدولية، نود التأكيد بأن حسابات عملاء بنك الخليج هي في مأمن ولم تتأثر على الإطلاق".

وأضاف: "إن هذا الخلل التقني قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 2.8 مليون دولار كويتي".

وتابع البنك: "ونريد أن نؤكد للجمهور أنه في أسوأ الاحتمالات هذا المبلغ لن يتعدى0.4% من حقوق المساهمين".

وأوضح: "وفي الختام، نؤكد حرصنا على التعامل مع الموضوع بشفافية كاملة".

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