مانشستر سيتي يفوز على فولهام بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نادي مانشستر سيتي على مضيفه فولهام بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب "كرافين كوتيدج" ضمن الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



تقدم الجناح البرتغالي برناردو سيلفا للسيتي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، وأضاف المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثاني للسيتيزنز في الدقيقة 27.



ورفع أجويرو بهذا الهدف رصيده في صدارة هدافي البريميرليج إلى 19 هدفا، متقدما على هاري كين ومحمد صلاح وساديو ماني وبيير - إميريك أوباميانج الذين يملكون جميعا 17 هدفا في الموسم حتى الآن.



وصعد مانشستر سيتي بهذا الانتصار إلى صدارة ترتيب البريميرليج بعدما وصل رصيده إلى 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه ليفربول الذي يستضيف توتنهام هوتسبر غدا ضمن ذات الجولة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر.