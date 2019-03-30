مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك .. بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك يوتيوب

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر سيكون على قناة بي ان سبورت 2 وبتعليق احمد الطيب، يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بدون بتقطيع من خلال خدمة روابط البث

يستضيف استاد برج العرب بالمدينة المصرية الاسكندرية عروس البحر المتوسط اذ يفتح ابوابه لمباراة القمة المصرية التاريخية رقم 117 بين نادي القرن النادي الأهلي ضد القلعة البيضاء نادي مدرسة الفن والهندسة الفارس الأبيض الزمالك.

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المباراة المنتظرة محليا وعربيا وعالميا هي مباراة تحديد بطل الدوري، حيث الفارق بين الزمالك متصدر الدوري والاهلى الوصيف نقطتين فقط مما يجعل المنافسة فى مباراة القمة نارية وممتعة لجماهيير الكرة المصرية والعربية.

تشهد هذه المباراة ظهورا تونسيا مميزا، حيث من المنتظر أن يتواجد ثنائي القلعة البيضاء حمدي النقاز وفرجاني ساسي في اللقاء، بينما من جانب الأهلي سيتواجد علي ملعول.

ولم تشهد أي مباراة قمة بين الأهلي والزمالك تواجد أكثر من لاعبين تونسيين في الملعب، بينما هذه المباراة ستكسر القاعدة بحضور ثلاثة لاعبين توانسة.

تقدم "الدستور" بث مباشر لمباراة الأهلي وبتروجت ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ملعب "برج العرب".