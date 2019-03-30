تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في المرج بسبب خلافات مالية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية.



واستمعت النيابة لأقوال شقيق المتهم الذي كشف أنه يعمل بالأقصر وأثناء عودته أخبره عدد من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقته وأقر أنه لا يعرف المجني عليه، وسلم للنيابة ما يثبت أنه كان متواجد بالأقصر وقت الحادثة فقررت النيابة صرفه.



وتبين من المعاينة الأولية لمسرح الجريمة وجود أكياس بلاستيك بجانب الجثة، وأن الجثة لشاب مصابًا بطعنة بمنطقة الرقبة، ومغترب وعنوانه منيا القمح وغارقًا في دمائه، وتحفظت النيابة على سجادة عثر بداخلها على جثة المجني عليه.



وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، فاصطحبت المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لتمثيل الجريمة.



وكشفت التحقيقات الأولية ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته، وبالفحص تبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر داخل "جوال"، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهم بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية.



وكشف عدد من جيران المجني عليه أنه كان معروف عنه حسن السمعة بالإضافة إلى أنه كان يحضر لزفافه.



وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريج جثة المجني علية وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وصرحت بالدفن.