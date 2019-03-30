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السبت 30/مارس/2019 - 04:26 م

الإسكندرية تحتفل مساء اليوم بـ"ساعة الأرض"

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة
أحمد عاشور
dostor.org/2572461

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تحتفل مساء اليوم السبت بـ"ساعة الأرض"‬؛ تزامنا مع الحدث البيئى العالمى، الذي تشارك فيه معظم دول العالم، بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساءً، ويتم الاحتفال به فى السبت الأخير من شهر مارس.

ولفت إلى أن اختيار هذا التوقيت لقربه من موعد الاعتدال الربيعي لكوكب الأرض، والهدف الرئيسي منها مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، كما يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات لحماية البيئة‪.‬

وأوضح أنه سيتم تنفيذ فاعلية الاحتفال ساعة الأرض‪ ‬بإطفاء الإنارة الخارجية، وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، بدءا من الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية في هذا التوقيت خاصة المستشفيات والجهات الحساسة والأمنية، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانا شهيرا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة، بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك‪.‬

وأضاف أن احتفالية "ساعة الأرض"، دعوة للجميع للمشاركة بشكل آمن وسليم تماما، وعدم إطفاء أي أضواء وأجهزة يترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الاماكن العامة أو الخاصة، ومن المهم أن لا يكون أي فرد أو مكان في وضع غير آمن، ويجب على الجميع أن يضعوا السلامة أولا قبل اتخاذ أي قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية.

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