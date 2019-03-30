القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
مصر
السبت 30/مارس/2019 - 04:24 م

إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية منتصف يونيو

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
أ ش أ
dostor.org/2572458

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال منتصف يونيو المقبل إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.

جاء ذلك على هامش توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوزيع 500 طن سلع أساسية من أجود الأنواع "300 طن أزر - 200 طن سكر" لنحو 100 ألف أسرة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.

وقال المصيلحي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت - إن الوزارة تستعد لشهر رمضان من خلال توفير أرصدة من السلع الأساسية ضعف الكميات المعتادة عن الشهور العادية، لافتا إلى أن معدلات الاستهلاك في شهر رمضان تزيد بنحو 50% عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف أنه سيتم، غدا الأحد، عقد مؤتمر صحفي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية للإعلان عن استعدادات الوزارة لتوفير المعارض والشوادر "أهلا رمضان" بكافة المحافظات، مؤكدا أنها لن تقل عن العام الماضي وسيتم توفير كافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين.

وأكد المصيلحي، أنه من بعد غدا الاثنين أول أبريل، سيتم بدء توزيع كيلو أرز وكيلو فول على البطاقة التموينية، مؤكدا أنه لن يتم زيادة في الأسعار سواء في شهر رمضان أو في شهور أخرى.. لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إتاحة السلع لكافة المواطنين وذلك للحفاظ على الأسعار وتلافي أي نقص في المعروض.

وحول تقديم بعض المواطنين تظلمات بشأن ارتفاع معدلات فاتورة الكهرباء قال المصيلحي، إن هناك بعض الحالات لأصحاب أراضي الإسكان الاجتماعي الذي تم تسجيل عدادات الكهرباء بأسمائهم على الرغم من عدم قيامهم بسداد قيمة الأرض كاملة، ما حرمهم من نقل ملكية العدادات لأصحاب الوحدات السكنية الفعليين، بالإضافة إلى وجود عدم دقة في البيانات الخاصة بقراءات العدادات مسبقة الدفع، مؤكدا أننا لن نحرم أي مواطن له حق في الدعم، لافتا إلى استمرار تلقي الوزارة لتظلمات المواطنين.

وأشار إلى أن الرسائل ستستمر بالوصول إلى المواطنين الشهر المقبل لاستكمال عمليات التنقية.

من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تتعاقد على أعلى وأجود الأصناف حتى تشعر الأسرة المحتاجة بالارتياح والرضا والتقدير من المجتمع، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 20 طن سلع مخصصة لإحدى المحافظات على 36 قرية من القرى الأكثر فقرا.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع "حقائب رمضان" بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال أئمة المساجد المنتشرين في مختلف المناطق والتنسيق مع المحافظين.. موضحا أنه سيتم توزيعها خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، لافتا إلى أن اختيار سلعتي السكر والأرز يرجع إلى سهولة تخزينها ونقلها حتى للمسافات البعيدة ولا تستغنى عنها أي أسرة.

وأعلن جمعة أنه سيتم التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مبكرا على ألف طن لحوم كصكوك أضحية بسعر 1800 جنيه للصك الواحد (توفر 18 كيلو لحم صافي).. مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد في المرحلة الأولى على 500 طن بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه لا تشمل أي مصاريف إدارية ولا مكافآت وفي حالة عدم استكمال المبلغ من التبرعات ستقوم الوزارة بتسديدها من مواردها الذاتية، منوها بأنه سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن العام الماضي شهد توزيع 678 طن لحوم وتم استلام رؤوس الماشية حية وذبحها وتعبئتها تحت إشراف الوزارة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت

منذ اسبوع

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ أقل من شهر

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

الآن

شاهد.. شيرين عبدالوهاب تؤكد حبها لمصر وتغني "ما شربتش من نيلها" بدبي

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

30 ألف فلسطيني يحيون "مليونية العودة والأرض" على حدود غزة

السيسى: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وهطول الأمطار غدًا.. والعظمى بالقاهرة 18

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح

بالصور.. جرار يخترق جدار منزل فى الدقهلية

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على فولهام بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي

ليجانيس يفوز على مضيفه خيتافي بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني

ميسى يكشف عن أفضل 5 لاعبين فى العالم

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وهطول الأمطار غدًا.. والعظمى بالقاهرة 18

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

الرئيس نيوز

الإسكان تكشف إجراءاتها لتنفيذ قرارات زيادة الأجور

التخطيط: تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات مع رواتب يوليو

يوم الأرض: استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال

"البرلمان": قرارات السيسى بزيادة الأجور والمعاشات "ثورة تصحيح"

7 تكليفات من السيسي للحكومة في احتفالية تكريم عظيمات مصر

كشكول

"البحوث الإسلامية" ينظم ندوة للطلاب الوافدين بمناسبة الإسراء والمعراج

"قبل ساعات من القمة 117".. حكاية وزير التعليم العاشق للنادي الأهلي

عميد تربية رياضية المنوفية يكرم المشاركين فى دورة الإصابات والتأهيل البدنى

بالصور.. تكريم أسر الشهداء والطلاب المتفوقين بـ"تجارة الزقازيق"

"تأهيل وتدريب".. خلق فرص العمل يبدأ من الجامعات

الأمصار

تضامنا مع ضحايا السيول.. إيرانيون يتظاهرون أمام مقر الحكومة البريطانية

ملك المغرب يستقبل البابا فرنسيس في الرباط

الرئيس المصري يرفع أجور العاملين بالدولة

اعتقال "إرهابيين" خططوا لشن هجمات في ألمانيا

بعد سقوطه على مسرح الكويت.. أول تصريح للفنان عبدالله الرويشد

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة صادمة تربط بين النبيذ والسرطان

العالم يضيء الشموع في "ساعة الأرض" مساء اليوم

ناهد السيد تكتب: عزيزتى أم أحمد حارسة العقار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

تعرف على فوائد عشبة بلسم الليمون

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎