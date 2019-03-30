إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية منتصف يونيو

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال منتصف يونيو المقبل إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.



جاء ذلك على هامش توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوزيع 500 طن سلع أساسية من أجود الأنواع "300 طن أزر - 200 طن سكر" لنحو 100 ألف أسرة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.



وقال المصيلحي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت - إن الوزارة تستعد لشهر رمضان من خلال توفير أرصدة من السلع الأساسية ضعف الكميات المعتادة عن الشهور العادية، لافتا إلى أن معدلات الاستهلاك في شهر رمضان تزيد بنحو 50% عن المعدلات الطبيعية.



وأضاف أنه سيتم، غدا الأحد، عقد مؤتمر صحفي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية للإعلان عن استعدادات الوزارة لتوفير المعارض والشوادر "أهلا رمضان" بكافة المحافظات، مؤكدا أنها لن تقل عن العام الماضي وسيتم توفير كافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين.



وأكد المصيلحي، أنه من بعد غدا الاثنين أول أبريل، سيتم بدء توزيع كيلو أرز وكيلو فول على البطاقة التموينية، مؤكدا أنه لن يتم زيادة في الأسعار سواء في شهر رمضان أو في شهور أخرى.. لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إتاحة السلع لكافة المواطنين وذلك للحفاظ على الأسعار وتلافي أي نقص في المعروض.



وحول تقديم بعض المواطنين تظلمات بشأن ارتفاع معدلات فاتورة الكهرباء قال المصيلحي، إن هناك بعض الحالات لأصحاب أراضي الإسكان الاجتماعي الذي تم تسجيل عدادات الكهرباء بأسمائهم على الرغم من عدم قيامهم بسداد قيمة الأرض كاملة، ما حرمهم من نقل ملكية العدادات لأصحاب الوحدات السكنية الفعليين، بالإضافة إلى وجود عدم دقة في البيانات الخاصة بقراءات العدادات مسبقة الدفع، مؤكدا أننا لن نحرم أي مواطن له حق في الدعم، لافتا إلى استمرار تلقي الوزارة لتظلمات المواطنين.



وأشار إلى أن الرسائل ستستمر بالوصول إلى المواطنين الشهر المقبل لاستكمال عمليات التنقية.



من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تتعاقد على أعلى وأجود الأصناف حتى تشعر الأسرة المحتاجة بالارتياح والرضا والتقدير من المجتمع، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 20 طن سلع مخصصة لإحدى المحافظات على 36 قرية من القرى الأكثر فقرا.



ولفت إلى أنه سيتم توزيع "حقائب رمضان" بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال أئمة المساجد المنتشرين في مختلف المناطق والتنسيق مع المحافظين.. موضحا أنه سيتم توزيعها خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، لافتا إلى أن اختيار سلعتي السكر والأرز يرجع إلى سهولة تخزينها ونقلها حتى للمسافات البعيدة ولا تستغنى عنها أي أسرة.



وأعلن جمعة أنه سيتم التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مبكرا على ألف طن لحوم كصكوك أضحية بسعر 1800 جنيه للصك الواحد (توفر 18 كيلو لحم صافي).. مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد في المرحلة الأولى على 500 طن بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه لا تشمل أي مصاريف إدارية ولا مكافآت وفي حالة عدم استكمال المبلغ من التبرعات ستقوم الوزارة بتسديدها من مواردها الذاتية، منوها بأنه سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.



ولفت وزير الأوقاف إلى أن العام الماضي شهد توزيع 678 طن لحوم وتم استلام رؤوس الماشية حية وذبحها وتعبئتها تحت إشراف الوزارة.