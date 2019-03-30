"البحوث الإسلامية" ينظم ندوة للوافدين بذكرى الإسراء والمعراج

نظم مجمع البحوث الإسلامية ندوة ثقافية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية والعلمية التي ينظمها المجمع للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من مختلف دول العالم، بجانب المراجعات التي يقدمها للمواد الدراسية.



تضمن برنامج الندوة مناقشة مجموعة من المحاور المهمة حول هذه المناسبة وكيفية الاستفادة منها في الحياة العملية، حيث حاضر فيها د.عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين ونخبة من علماء الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، كما تضمن برنامج الندوة فقرات إنشاد متنوعة للطلاب الوافدين.



كما ركزت محاور الندوة على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وثمرات هذا التطبيق التي تعود على الفرد والمجتمع، وأهمية ذلك في حياتنا اليومية وفي علاقتنا بالآخرين، وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا، بالإضافة إلى الحديث عن المسجد الأقصى وأهميته لدى المسلمين.