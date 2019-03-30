استعجال تقرير الطب الشرعي لإشعال تاجر النيران بنفسه في روض الفرج

استعجلت نيابة روض الفرج الجزئية، تحت إشراف حاتم فضل المحامي العام الأول، تقرير الطب الشرعي في واقعة إشعال تاجر النار في نفسه بسبب خلافات أسرية.



وكشفت التحقيقات الأولية أنه عقب نشوب مشادة كلامية بين التاجر المنتحر وابنته لشكه في سلوكها، قام التاجر بطعنها بسلاح أبيض "سكين" لكنها تمكنت من الهروب للاستغاثة بالأهالي في الشارع، وأثناء محاولة إسعافها من الطعنات شاهدوا أدخنة تتصاعد من الشقة محل سكنهم، وبالصعود إليها تبين أن الأب أشعل النار في جسده، اعتقادًا منه أن ابنته توفيت.

وتبين أن الأهالي لم يتكمنوا من إنقاذ التاجر وفارق الحياة نتيجة الحروق الكبيرة فيما قاموا بنقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكان مأمور قسم شرطة روض الفرج، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بإشعال عامل النار في نفسه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لعامل 49 سنة، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.